Не выполняя вычислений,определите старший рязряд суммы ,разности,произведения и ??астного чисел:110 552и2126
Математика
Не выполняя вычислений,определите старший рязряд суммы ,разности,произведения и ??астного чисел:110 552и2126
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разность сотни тысяч; сумма сотни тысяч; частное десятки; произведение триллионы вроде, ну крч то, что до миллиардов
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