Срочноо. Помогите с доказательством.
Геометрия
Срочноо. Помогите с доказательством.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нет доказательства. и не разглядеть листок.
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