Каковы особенности клеток опорной ткани?

Гость: Гость:

Опорные, или механические ткани Сильно расчлененное тело растения требует опоры. Поддерживают и укрепляют органы растения опорные ткани. Характерной особенностью этих тканей является сильное утолщение клеточных стенок, которые обеспечивают выполнение их функций. Часто клеточные оболочки одревесневают, и живое содержимое клетки отмирает. Клетки опорной ткани могут иметь вытянутую форму, тогда их называют волокнами, но могут быть и округлыми. Однако в любом случае их клеточные оболочки очень толстые. Часто бывает так, что толщина оболочки опорной клетки больше, чем размер ее полости. Такие клетки образуют склеренхиму. Колленхима — паренхимная механическая ткань, клетки которой на поперечном разрезе имеют разнообразную форму, близкую к 4—5 гранной, а на продольном несколько вытянуты по оси. Появляется только как первичная ткань и служит для укрепления молодых стеблей и листьев, когда продолжается растяжение клеток в длину.