Определить массовую долю элементов в соединении: BaCl2, ZnSO4

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Массовую долю элемента выражают в долях от единицы или в процентах по формуле:ω(Э) = m (Э) / Мr(в-ва) (1)ω% (Э) = m(Э) · 100%/Мr(в-ва)1. Вычисляем относительную молекулярную массу хлорида бария (по табл. Менделеева): Мr (BaCl2)=137,33+35,5*2=208,33 г/моль 2. Вычисляем массовые доли элементов.Для этого численное значение массы элемента (с учетом индекса) делят на молярную массу вещества:ω(Ba)=137,33/208,33=0,66=66% ω(Cl)=35,5*2/208,33=0,34=34%3. Мr (ZnSO4)=65+32+16*4=161 г/моль ω(Zn)=65/161=0,40=40% ω(S) =32/161=0,20=20% ω(О)= 64/161=0,40= 40%