Из текста тараса бульбы выписать 5 предложений с разными определеными местоимени??

Гость: Гость:

1)(Бульба по случаю приезда сыновей велел созвать всех сотников и ВЕСЬ .полковой чин. 2) Ну ж, паны браты, садись ВСЯКИЙ, где кому лучше за стол. 3)САМ с своими козаками производил над ними расправу и положил себе правилом, что в трех случаях всегда следует взятся за саблю, именно: когда комиссары не уважили в чем старшин и стояли пред ними в шапках; когда поглумились над православием и не почтили предковского закона и, наконец, когда враги были бусурманы и турки, против которых он считал во всяком случае позволительным поднять оружие во славу христианства. 4) Но при виде их свежести, рослости, могучей телесной красоты вспыхнул воинский дух его, и он на ДРУГОЙ же день решился ехать с ними САМ ,хотя необходимостью этого была одна упрямая воля. 5)Кто знает, может быть, при первой битве татарин срубит им головы, и она не будет знать, где лежат брошенные тела их, которые расклюет хищная подорожная птица, и за КАЖДЫЙ кусочек которых, за каждую каплю крови она отдала бы всё..