Даю 45 баллов, пожалуйста решите 8 пример, буду благодарен за помощь
Алгебра
Даю 45 баллов, пожалуйста решите 8 пример, буду благодарен за помощь
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Решение Объём тела вращения вычислим по формуле: решение во вкладыше
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