Даю 45 баллов, пожалуйста решите 8 пример, буду благодарен за помощь

Алгебра
Даю 45 баллов, пожалуйста решите 8 пример, буду благодарен за помощь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение Объём тела вращения вычислим по формуле:  решение во вкладыше
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