Даю 58 балов! Пожалуйста, очень-очень прошу, помогите с химией!!!! 1)Залізо масою 6,72 г спалили у 5 л хлору. Визначте масу хлориду Феруму, що утворився. 2)У чотирьох посудинах знаходяться гази: кисень, азот, водень і хлор. З...
Химия
Даю 58 балов! Пожалуйста, очень-очень прошу, помогите с химией!!!! 1)Залізо масою 6,72 г спалили у 5 л хлору. Визначте масу хлориду Феруму, що утворився. 2)У чотирьох посудинах знаходяться гази: кисень, азот, водень і хлор. Запропонуйте спосіб за допомогою якого можна відрізнити ці гази.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3Cl2 + 2Fe = 2FeCl3x=325*6,72 / 112=19,5Ответ: 19,5гМожно взять лучинку или спичку и поднести к сосудам. Если в сосуде водород,то он вспыхнет и произойдёт небольшой взрыв. Если в сосуде кислород,то огонь станет гореть сильнее. Если азот,то огонь потухнет. Хлор можно опознать по желтоватому цвету.
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