Богиня фемида она богина чего? даю 45 балов

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Богиня фемида она богина чего? даю 45 балов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Богиня справедливости (Вроде бы)
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