Тест по культуре речи,выбрать подходящее по смыслу слово.
Русский язык
Тест по культуре речи,выбрать подходящее по смыслу слово.
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1. дипломник 2. дипломат 3. дипломант 4. отпечаток 5. опечатку 6. задумки 7. загадки 8. задачи 9. задания 10. экономный 11. экономящий 12. экономическая 13. кожевенным 14. кожаную 15. кожными
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