Как наладить связь с другом с которым не дружишь более 2-ух лет?

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Сделайте первый шаг другу навстречу. Нет никакого смысла ходить с опущенной головой, потому что о вас все позабыли. Возможно, суть проблемы заключается в том, что вы не можете проявить инициативу.Проанализируйте свои отношения с друзьями, кто обычно первым звонит и организует встречи. Чтобы наладить отношения с друзьями, не ждите, пока друг вас попросит куда-либо сходить или поговорить, такого момента может и не наступить. Чем меньше вы проявите инициативы, тем больше вероятность ухудшения отношений с другом.Договоритесь о некоторых традиционных встречах. Допустим, в студенческие времена у вас была веселая компания, а теперь она распалась. Можно назначить традиционную дату, когда вы сможете встречаться.Например, это может быть последняя суббота месяца или первый день в сезоне. Все зависит от вашего желания и возможностей.Ещё один верный способ, как наладить отношения с друзьями, начните дружить семьями. Самой частой причиной, по которой друзья отдаляются, является новая семейная жизнь каждого из них. Работа, брак, дети – все это, естественно, меняет отношение к себе и к друзьям.Позвоните своей подруге или другу и пригласите выехать куда-нибудь вместе с семьями. При последующей встрече у вас появится отличный повод для обсуждений. Через какое-то время вы и вовсе забудете, как было можно по-другому проводить свои свободные уикенды.Учитывайте также материальное положение ваших друзей. Не нужно звать их в модный и дорогущий ресторан, если вы точно знаете, что у друзей есть финансовые трудности. Это может их расстроить и вызвать неприятные эмоции. Они начнут реже с вами общаться, а потом совсем пропадут из вашей жизни.Если вы видите, что причина вашего расставания была серьезной, не копите в себе весь негатив и не откладывайте на завтра. Поймите сами, что именно вы ожидаете от вновь обретённых отношений, что вы могли бы отдать, чтобы вновь наладить отношения с друзьями, а что должен понять ваш друг.Всегда помните – злопамятство ни к чему хорошему не приводит. Вспоминая конфликты, примирения не произойдёт. Если для вас дороги отношения, искренне покажите друзьям, что они действительно вам нужны. Поболтайте «по душам» с лучшим другом или подругой, расскажите, что вам очень не хватает былой дружбы