ПОМОГИТЕ! ОТВЕТЬТЕ НА 2 ВОПРОСА дам 17 баллов 1. Обобщи понятия "буква" и "цифра". Как??е еще видовые понятия входят в названное тобой родовое понятие? 2. Каким термином информатики можно выразить обобщение понятий "принтер"...

Информатика
ПОМОГИТЕ! ОТВЕТЬТЕ НА 2 ВОПРОСА дам 17 баллов 1. Обобщи понятия "буква" и "цифра". Как??е еще видовые понятия входят в названное тобой родовое понятие? 2. Каким термином информатики можно выразить обобщение понятий "принтер", "сканер" и "звуковые колонки" Мой ответ на 2 вопрос: Техника (но я не уверенна)
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1 Информация или термен 2 вывидение информации с компьютера
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