ДАЮ 60 БАЛЛОВ напишите 7-9 предложений о своих осеннх каникулах на английском
Английский язык
ДАЮ 60 БАЛЛОВ напишите 7-9 предложений о своих осеннх каникулах на английском
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I will going to go to the Odessa . There I will going to go to cafe and eat pizza . And I planing go to the Deribasivska street. When I will go to home I will go to my grand mother and help she in home. At first of november I with my best friend will go to cinema .
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