Напишите пожалуйста 3 проблемные ситуации в жизни (социальная, техногенная, эконо??ическая). Задание по обществознанию!.

Обществознание

Напишите пожалуйста 3 проблемные ситуации в жизни (социальная, техногенная, эконо??ическая). Задание по обществознанию!.

Автор: Гость