Напишите пожалуйста 3 проблемные ситуации в жизни (социальная, техногенная, эконо??ическая). Задание по обществознанию!.
Обществознание
Напишите пожалуйста 3 проблемные ситуации в жизни (социальная, техногенная, эконо??ическая). Задание по обществознанию!.
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Гость:
Мытьё посуды, уборка,деньги
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