Даю 80 балов 435. Запиши словосочетания, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы. • Сначала запиши словосочетания с местоимениями-прилагательными, потом -с местоимениями-существительными, а затем - с местоимениями-числите...

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Даю 80 балов 435. Запиши словосочетания, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы. • Сначала запиши словосочетания с местоимениями-прилагательными, потом -с местоимениями-существительными, а затем - с местоимениями-числительными.(Кое)какие предл_жения, (не)которые отр_сли промышленности, (кое)(с)ч_ей пом_щ_ю, под_брать какие(либо) м_т_риалы, выр_сли (кое)(у)кого, ч_ё(то) прик_сновение, (не)сколько возражений, спр_сить (кое)(о)чём, сколько(то) врем_ни спустя, отв_ч_ть (на) ч_и(либо) в_просы.

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