Даю 80 балов 435. Запиши словосочетания, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы. • Сначала запиши словосочетания с местоимениями-прилагательными, потом -с местоимениями-существительными, а затем - с местоимениями-числите...
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Даю 80 балов 435. Запиши словосочетания, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы. • Сначала запиши словосочетания с местоимениями-прилагательными, потом -с местоимениями-существительными, а затем - с местоимениями-числительными.(Кое)какие предл_жения, (не)которые отр_сли промышленности, (кое)(с)ч_ей пом_щ_ю, под_брать какие(либо) м_т_риалы, выр_сли (кое)(у)кого, ч_ё(то) прик_сновение, (не)сколько возражений, спр_сить (кое)(о)чём, сколько(то) врем_ни спустя, отв_ч_ть (на) ч_и(либо) в_просы.
Ответ(ы):
Гость:
Мест прилаг: кое-какие предложения,некоторые отрасли промышленности, кое с чьей помощью, подобрать какие-либо материалы, чьё-то прикосновение, отвечать на чьи-либо вопросы. мМест. сущ: выросли кое у кого, спросить кое о чем. Мест. числ.: несколько возражений, сколько-то времени спуст
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