Даю двадцатку тому, кто решит всё!!!!
Математика
Даю двадцатку тому, кто решит всё!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17. А 18. Д 19. Д 20. С
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