В коробке лежат шары белого, черного и синего цвета- всего 10 шаров. Можно ли с уверенностью утверждать, что найдется, по крайней мере, 4 шара одинакового цвета?
Математика
В коробке лежат шары белого, черного и синего цвета- всего 10 шаров. Можно ли с уверенностью утверждать, что найдется, по крайней мере, 4 шара одинакового цвета?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да. Если всех взять по 3, то 1 останется. Значит один цвет будет по меньшей мере на 4х шарах.
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