Начертите две пересекающиеся прямые. Обозначайте полученные при этом углы так: ∠1 ∠2 ∠3 ∠4.найдите: а) ∠2 ∠3 и ∠4 если∠1=50°? б) ∠1 ∠3и∠4 если∠2=127°? в) ∠2 ∠3и∠1 если∠4=90°?

Математика
Начертите две пересекающиеся прямые. Обозначайте полученные при этом углы так: ∠1 ∠2 ∠3 ∠4.найдите: а) ∠2 ∠3 и ∠4 если∠1=50°? б) ∠1 ∠3и∠4 если∠2=127°? в) ∠2 ∠3и∠1 если∠4=90°?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 = 50градусов  2=127 град 4=90, т.к сумма всех углов = 360 град, следовательно 360-50-127-90=93 град
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