Начертите две пересекающиеся прямые. Обозначайте полученные при этом углы так: ∠1 ∠2 ∠3 ∠4.найдите: а) ∠2 ∠3 и ∠4 если∠1=50°? б) ∠1 ∠3и∠4 если∠2=127°? в) ∠2 ∠3и∠1 если∠4=90°?

Математика

Начертите две пересекающиеся прямые. Обозначайте полученные при этом углы так: ∠1 ∠2 ∠3 ∠4.найдите: а) ∠2 ∠3 и ∠4 если∠1=50°? б) ∠1 ∠3и∠4 если∠2=127°? в) ∠2 ∠3и∠1 если∠4=90°?

Автор: Гость