Дальтонизм- рецессивный признак,сцепленный с X-хромосомой.В семье где мать облада??т нормальным цветоощущением,родилась дочь дальтоник.Установите генотипы родителей.Какова вероятность рождения у них здорового сына?

Биология
Дальтонизм- рецессивный признак,сцепленный с X-хромосомой.В семье где мать облада??т нормальным цветоощущением,родилась дочь дальтоник.Установите генотипы родителей.Какова вероятность рождения у них здорового сына?
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