Дам 20 баллов сделай плииииииииииииииииииииииис
Математика
Дам 20 баллов сделай плииииииииииииииииииииииис
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде так, я другого решения не вижу
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