Дан ряд чисел: 34217; 5103170;810990;7107110;132?112. По какому принципу составлены числа и какое число стоит вместо знака ?
Математика
Дан ряд чисел: 34217; 5103170;810990;7107110;132?112. По какому принципу составлены числа и какое число стоит вместо знака ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 так как при сложении всегда получается число в конце которого есть число 7
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