Дан текст из 700 символов. Известно, что символы берутся из таблицы размером 8 х 32. Определите информационный объём текста в битах. а) 1000 б) 2400 в) 3600 г) 5600
Информатика
Дан текст из 700 символов. Известно, что символы берутся из таблицы размером 8 х 32. Определите информационный объём текста в битах. а) 1000 б) 2400 в) 3600 г) 5600
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мощность алфавита=32*8=256 по формуле N=2^i i=8 I=700*8=5600 Ответ:г)5600
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