Дан текст из 700 символов. Известно, что символы берутся из таблицы размером 8 х 32. Определите информационный объём текста в битах. а) 1000 б) 2400 в) 3600 г) 5600

Информатика

Дан текст из 700 символов. Известно, что символы берутся из таблицы размером 8 х 32. Определите информационный объём текста в битах. а) 1000 б) 2400 в) 3600 г) 5600

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