Напишите сочинение о березе используя прилагательные: Белая, белоствольная, ветв??стая, высокая, густая, зеленая, кудрявая, нарядная, плакучая, прямоствольная, пышная, развесистая, стройная, тонкая, веселая, задумчивая, милая, ...

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Береза - дерево жизни С давних пор береза пользуется на Руси особым почетом и уважением. Связано это не только с тем, что белоствольная лесная красавица стала своеобразным символом весны, света, любви к родине, но и с ее многочисленными целебными свойствами. Не случайно березу называют деревом жизни и здоровья. БЕРЕЗА растет во многих странах. В России березовые рощи занимают третье место по площади распространения после сосновых и лиственных лесов. Мало кому известно, что кроме традиционной белой окраски березовой коры она может быть и желтой, и розовой, и ярко-оранжевой, и темно-фиолетовой, и черной. Вообще существует около 120 видов березы, 64 из которых встречаются в России. Продолжительность жизни дерева не превышает 120 лет, за исключением так называемой железной березы, которая порой дотягивает до 400 лет. Практически все, что способна дать береза, - кора, почки, листья, березовый сок и даже березовый гриб (чага) в виде уродливых наростов на стволе - находит применение в народной медицине. Березовые почки содержат эфирное масло, аскорбиновую кислоту, флавоноиды, смолы, дубильные вещества, горечи, виноградный сахар. Их используют при болезнях органов дыхания, как антисептическое и отхаркивающее средство. Березовые почки применяют как противовоспалительное средство, добавляя в гигиенические ванны или используя в виде примочек и повязок при мелких ранениях и производственных травмах мягких тканей, а также при пролежнях, хронических гнойных ранах, трофических язвах и долго не заживающих ранах. Ранней весной, в конце марта - начале апреля, начинается процесс бурного сокодвижения. Очень важно не пропустить этот период (он длится не более 10 дней) и если не заготовить впрок, то, по крайней мере, вдоволь напиться березового сока. В нем содержится много полезных для организма веществ, витаминов, органических кислот, белков и микроэлементов. Но что касается русского языка, то, пожалуй, ни одно дерево не заслужило такого большого количества эпитетов, сравнений, ласкательных оборотов, не сопрягалось с такими восторженными словами, как береза. Это можно проследить в устном народном творчестве, а пуще всего – в русской поэзии, где береза поселилась давно, прочно и, кажется, навсегда.