Помогите, пожалуйста! Как в образце, только не такие прилагательные, оценка 34 б.

Русский язык
Помогите, пожалуйста! Как в образце, только не такие прилагательные, оценка 34 б.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Качественные: рыжеватый, добродушный, строгий, красивый, молодой, красноречивый, холодный. Относительные: резиновый, брусничный, железный, английский, красный, желтый.
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