Помогите, пожалуйста! Как в образце, только не такие прилагательные, оценка 34 б.
Русский язык
Помогите, пожалуйста! Как в образце, только не такие прилагательные, оценка 34 б.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Качественные: рыжеватый, добродушный, строгий, красивый, молодой, красноречивый, холодный. Относительные: резиновый, брусничный, железный, английский, красный, желтый.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
№ 4. Если из задуманного числа вычесть 6 и полученный результат разделить на 4 , то получится число, которое в 5 раз меньше задуманного. Найдите эт...