Раскрой значение следующих терминов: твердый знак, твердый согласный звукю

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Раскрой значение следующих терминов: твердый знак, твердый согласный звукю
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Гость:
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