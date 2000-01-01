В9 кружек разлили поровну 2 литра молока. сколько молока в каждой из этих кружек. Заранее спасибо!.

Химия

В9 кружек разлили поровну 2 литра молока. сколько молока в каждой из этих кружек. Заранее спасибо!.

Автор: Гость