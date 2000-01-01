В9 кружек разлили поровну 2 литра молока. сколько молока в каждой из этих кружек. Заранее спасибо!.
Химия
В9 кружек разлили поровну 2 литра молока. сколько молока в каждой из этих кружек. Заранее спасибо!.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 л= 2000 мл 2000:9=222,22мл
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