замените сочитания фрзиолагизмами.составьте предложения со словосочитаниями и аналогичным по смыслу фразиологизмом Очень мало,очень много,очень медленно,очень быстро
Русский язык
замените сочитания фрзиолагизмами.составьте предложения со словосочитаниями и аналогичным по смыслу фразиологизмом Очень мало,очень много,очень медленно,очень быстро
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очень мало-кот наплакал очень много-куры не клюют очень медленно-в час по чайной ложке очень быстро-сломя голову
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Физика
Кінематика: Тіло кинуте вертикально вгору зі швидкістю 30м за секудну,двічі побуло на висоті 40 м.Який інтервал часу розділяє 2 ці події