замените сочитания фрзиолагизмами.составьте предложения со словосочитаниями и аналогичным по смыслу фразиологизмом Очень мало,очень много,очень медленно,очень быстро

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замените сочитания фрзиолагизмами.составьте предложения со словосочитаниями и аналогичным по смыслу фразиологизмом Очень мало,очень много,очень медленно,очень быстро
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очень мало-кот наплакал очень много-куры не клюют очень медленно-в час по чайной ложке очень быстро-сломя голову
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