Кінематика: Тіло кинуте вертикально вгору зі швидкістю 30м за секудну,двічі побуло на висоті 40 м.Який інтервал часу розділяє 2 ці події
Физика
Кінематика: Тіло кинуте вертикально вгору зі швидкістю 30м за секудну,двічі побуло на висоті 40 м.Який інтервал часу розділяє 2 ці події
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ускорение свободного падения 10м/с квадрат => летело вверх 3 сек(1 сек. 30 м/с, 2 сек. 20 м/с, 3 сек 10м/с), потом вниз 3 сек (1 сек 10м/с, 2 сек 20 м/с, 3 сек 30 м/с и упало на землю). Вначале на 40 м тело было на полуторной секунде, а потом на 4,5-ой секунде, итого разница между этими действиями три секунды(это округленно)
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