Как вы думаете, какое содержание вложил в эти слова этот политик? Один политик ка??-то сказал :"Для Франции история-это история, а мы в историю все время возвращаемся"

История

Как вы думаете, какое содержание вложил в эти слова этот политик? Один политик ка??-то сказал :"Для Франции история-это история, а мы в историю все время возвращаемся"

Автор: Гость