Как вы думаете, какое содержание вложил в эти слова этот политик? Один политик ка??-то сказал :"Для Франции история-это история, а мы в историю все время возвращаемся"
История
Как вы думаете, какое содержание вложил в эти слова этот политик? Один политик ка??-то сказал :"Для Франции история-это история, а мы в историю все время возвращаемся"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во Франции было столько цикличности! К примеру Французская революция. Их было несколько, поэтому казалось, что Франция "переплывает" из одной революции в другую. Отсюда и цикличность.
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