Пррведите лингвистический экспиремент представьте себе что общение на ту же тему происходило в официальной обстановке и в не официальной обстановке

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Пррведите лингвистический экспиремент представьте себе что общение на ту же тему происходило в официальной обстановке и в не официальной обстановке

Автор: Гость