Пррведите лингвистический экспиремент представьте себе что общение на ту же тему происходило в официальной обстановке и в не официальной обстановке

Русский язык
Пррведите лингвистический экспиремент представьте себе что общение на ту же тему происходило в официальной обстановке и в не официальной обстановке
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не могу представить потомучто я в 6классе
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Наиболее разнообразно живые организмы представлены 1) В гидросфере2) В атмосфере 3) На глубинах между разными оболочками 4) В литосфере
Ответить
История
ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАДО!!! С помощью дополнительных материалов подготовьте рассказ об образе жизни одного из сословий(пища,одежда,жилища,занятия ,до...
Ответить
Английский язык
Использовать слова вместо картинок My sister Mary...s well and I... well
Ответить
Литература
Помогите,срочно! Написать харектиристику по плану сказки-пьесы А.Н.Островского Снегурочка. 1.Чем герой привлек ваше внимание? 2.Как имя характе...
Ответить
Русский язык
Рассмотрите репродукцию одной из самых известных картин ивана ивановича шишкина утро в сосновом лесу почему она невольно протягивает взгляд и никог...
Ответить