Помогите,срочно! Написать харектиристику по плану сказки-пьесы А.Н.Островского Снегурочка. 1.Чем герой привлек ваше внимание? 2.Как имя характеризует героя? 3.Какие поступки совершает герой в пьесе-сказке? 4.Что рассказываю...

Гость: Гость:

Так напишите о главной героини Снегурочки. 1.Ее необыкновенность и доброта. 2.Снегурочка:по имени понять можно, что она состоит из снега. Нежная и волшебная, как белый снег. 3.Она совершила необдуманный поступок,т.е прыгнула через костер. Хотя ее предупреждали, чтобы она не прыгала.Это ее характеризует, что она глупа и уперта.Но у нее ангельски добрый характер и чистое сердце. 7.Отношение положительное.Но мне ее жалко, ибо она-хороший человек с добрым сердцем. Но наивна и глупа.