Помогите,срочно! Написать харектиристику по плану сказки-пьесы А.Н.Островского Снегурочка. 1.Чем герой привлек ваше внимание? 2.Как имя характеризует героя? 3.Какие поступки совершает герой в пьесе-сказке? 4.Что рассказываю...
Литература
Помогите,срочно! Написать харектиристику по плану сказки-пьесы А.Н.Островского Снегурочка. 1.Чем герой привлек ваше внимание? 2.Как имя характеризует героя? 3.Какие поступки совершает герой в пьесе-сказке? 4.Что рассказывают о герое другие персонажи пьесы? 5.Близок ли герой фолклорной традиции? 6.Какая тема в пьесе связана с этим героем? 7.Каково ваше отношение к герою?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так напишите о главной героини Снегурочки. 1.Ее необыкновенность и доброта. 2.Снегурочка:по имени понять можно, что она состоит из снега. Нежная и волшебная, как белый снег. 3.Она совершила необдуманный поступок,т.е прыгнула через костер. Хотя ее предупреждали, чтобы она не прыгала.Это ее характеризует, что она глупа и уперта.Но у нее ангельски добрый характер и чистое сердце. 7.Отношение положительное.Но мне ее жалко, ибо она-хороший человек с добрым сердцем. Но наивна и глупа.
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