Какие холоднокровные и теплокровные животные обитают в воде? Примеры этих рыб, ж??вотных, пожалуйста!
Биология
Какие холоднокровные и теплокровные животные обитают в воде? Примеры этих рыб, ж??вотных, пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Холоднокровные большинство рыб: окунь, щука, акула, карась. Теплокровные млекопитающие: киты, морские львы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Написать сжатое изложение!вот текст О читателях, в отличие от писателей, говорят редко и мало, а между тем читатель в литературе – лицо незамен...
Математика
Литература