Какие холоднокровные и теплокровные животные обитают в воде? Примеры этих рыб, ж??вотных, пожалуйста!

Биология
Какие холоднокровные и теплокровные животные обитают в воде? Примеры этих рыб, ж??вотных, пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Холоднокровные большинство рыб: окунь, щука, акула, карась. Теплокровные млекопитающие: киты, морские львы.
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