Какие холоднокровные и теплокровные животные обитают в воде? Примеры этих рыб, ж??вотных, пожалуйста!

Биология

Какие холоднокровные и теплокровные животные обитают в воде? Примеры этих рыб, ж??вотных, пожалуйста!

Автор: Гость