СРОЧНО КТО РЕШИТ ТОМУ 50 БАЛЛОВ ПОМОГИТЕ ЗАВТРА ЗДАВАТЬ

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Вы дадите 5 баллов, а не 50 / этот знак означает дробь × этот знак означает умножить ± этот знак читается «плюс минус» ÷ этот знак означает деление 3. а) -62 > -78 б) -7,3 < 6,3 в) - 5/7 > -7/9 4. а) |х|/25=5/125 х/25=5/125 х×125=25×5 х= 25×5/125 х= 125/125 х= ±1 ______ б) (х-3,2)+4,8=8 х-3,2=8-4,8 х-3,2=3,2 х=3,2÷3,2 х=1 _____