Моллюски.Выявите ,есть ли разница в числе завитков,окраске,размерах,выростах (буг??рках,лучах,шипах, и т.д)

Биология
Моллюски.Выявите ,есть ли разница в числе завитков,окраске,размерах,выростах (буг??рках,лучах,шипах, и т.д)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да , т.к. они по разному приспособлен ны к жизни
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