Написать сочинение на тему + и - телефона. Срочно! ПоМоГиТе!!!

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Благодаря телефону, у родителей есть возможность контролировать свое чадо. Не как 15-20 лет назад, когда приходилось хлебать валерьянку в ожидании ребенка с прогулки. Сегодня можно просто позвонить ребенку и поинтересоваться – где он. И даже отследить – где конкретно, если ребенок не отвечает на звонки. Телефон имеет множество полезных функций: камера, будильники, напоминалки и пр. Напоминалки – очень удобная функция для рассеянных и невнимательных детей. Безопасность. В любой момент ребенок может позвонить маме и сообщить, что ему угрожает опасность, ударена коленка, обижает старшеклассник или учитель и пр. А заодно и заснять (или записать на диктофон) – кто обидел, что сказал и как выглядит. Повод для общения. Увы, но факт. Это мы раньше знакомились в кружках по интересам и на общих выездах по музеям и российским красотам, а современное юное поколение идет путем «новых технологий». Интернет. Без мировой паутины обойтись сегодня уже не может практически никто. И, например, в школе, куда не очень удобно таскать ноутбук, можно включить телефон и быстро найти нужную информацию в Сети. Ответственность. Телефон – одна из первых дорогих вещей ребенка, которую нужно беречь. Потому что если потеряешь, то новый купят не скоро. Минусы:Дорогой телефон у ребенка – это всегда риск, что телефон могут украсть, отнять и пр. Детям свойственно хвастать солидными гаджетами, и о последствиях они не особенно задумываются (даже если мама прочитает дома воспитательную лекцию). Телефон – это возможность слушать музыку. Которую дети очень любят слушать в пути, по дороге в школу, с наушниками в ушах. А наушники в ушах на улице – это риск не заметить машину на дороге. Мобильный – это дополнительные расходы для мамы с папой, если чадо не способно контролировать свое желание общаться по телефону. Телефон (как, впрочем, и другое современное устройство) – это ограничение для реального общения ребенка. Имея возможность выхода в сеть и общения с людьми через телефон и компьютер, ребенок теряет необходимость в общении вне дисплеев и мониторов. Зависимость. Под влияние телефона ребенок попадает мгновенно, и отучить его потом от мобильного практически невозможно. Спустя короткое время, ребенок начинает есть, спать, ходить в душ и смотреть ТВ с телефоном в руках. Читайте также: Зависимость от телефона, или номофобия — как проявляется, и как лечить? Ребенок отвлекается во время уроков. Родителям сложнее контролировать информацию, которую получает чадо извне. Падающий уровень знаний. Полагаясь на телефон, ребенок менее тщательно готовится к школе – ведь любую формулу можно найти в Сети. И главный минус – это, конечно, вред для здоровья:Высокочастотное излучение наносит ребенку вред еще более серьезный, чем взрослому человеку.От излучения страдает нервная и иммунная системы, появляются проблемы с памятью, снижается внимание, нарушается сон, появляются головные боли, повышается капризность и пр.Маленький экран, мелкие буквы, яркие цвета – частое «зависание» в телефоне резко снижает зрение ребенка.Длительные разговоры по телефону наносят вред слуху, мозгу и общему состоянию здоровья.