Помогите , пожалуйста , с сочинением на тему "Физика в моей будущей профессии" Жела??ельно в профессии лингвист или архитектор. Буду благодарна помощи

Физика
Помогите , пожалуйста , с сочинением на тему "Физика в моей будущей профессии" Жела??ельно в профессии лингвист или архитектор. Буду благодарна помощи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Физика прегодится в профессии архетектор обизательно, на этой профессии ты должен не только составлять макет здания но и и с помошью физики делать рассчёты сколько метров в квадрате займёт каждая из комнат, сколько это здание будет потреблять энергии, каждый работающий предмет, и т.д.
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