Заполни пропуски такими числами чтобы получились верные записи
Математика
Заполни пропуски такими числами чтобы получились верные записи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
320-1=319 907-907=0 421-0=421 675-0=675 283*0=283 1*800=800 150*1=150 0+490=490 1+525=526
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