Блокнот стоит 4.500р.,а линейка дешевле блокнота на 1.500р. Сколько стоят 2 такие ленейки?

Математика

Блокнот стоит 4.500р.,а линейка дешевле блокнота на 1.500р. Сколько стоят 2 такие ленейки?

Автор: Гость