Блокнот стоит 4.500р.,а линейка дешевле блокнота на 1.500р. Сколько стоят 2 такие ленейки?
Математика
Блокнот стоит 4.500р.,а линейка дешевле блокнота на 1.500р. Сколько стоят 2 такие ленейки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4500-1500=3000 2)3000+3000=6000 ответ:2 линейки стоят 6000р
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