Рассмотрите репродукцию одной из самых известных картин ивана ивановича шишкина утро в сосновом лесу почему она невольно протягивает взгляд и никого не оставляет равнодушным? чно в ней удивляет прожает умиляет ? опишите картины...

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Рассмотрите репродукцию одной из самых известных картин ивана ивановича шишкина утро в сосновом лесу почему она невольно протягивает взгляд и никого не оставляет равнодушным? чно в ней удивляет прожает умиляет ? опишите картины так чтобы даже те кто её не увидел смогли представить то что изображено на ней используйте в своём описании любые из предложенных сочетаний с причастиями. Причастие , слова : которые надо использовать : ПРОБУЖДАЮЩИЙСЯ УТРЕННИЙ ЛЕС, лёгкая дымка , окутывающая верхушка деревьев , не хотя рассеивающийся туман, свет , побеждающий тьму , солнце , прячущееся за облаками , медленно плывущие облака , небо проглядывающее сквозь сосны , синеющий горизонт , сосны-велеканы уходящими за раму картины , медвежата , медвидица , играющие медвежата , наступающий день

Автор: Гость