Если налить в стеклянную бутылку воды и в пластмасовую бутылку.в обои бутылки про??икает солнечный свет в обеих бутылках нагреваеться вода зависит нагревание воды от материала из которого сделанна бутылка
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Если налить в стеклянную бутылку воды и в пластмасовую бутылку.в обои бутылки про??икает солнечный свет в обеих бутылках нагреваеться вода зависит нагревание воды от материала из которого сделанна бутылка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да зависит потому что есть вещи которые хорошо проводят тепло а есть вещи которые не очень хорошо проводят тепло или вообще не проводят
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