ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАДО!!! С помощью дополнительных материалов подготовьте рассказ об образе жизни одного из сословий(пища,одежда,жилища,занятия ,досуг и т.д), 14-15 век

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Развитие средневековой цивилизации тесно связано с ростом городов. В начале средних веков города в Европе – это небольшие группы людей (1-5 тыс. человек) , живших вокруг крепостей или резиденций епископов и мало чем отличавшихся от крестьян. К X–XI вв. ремесло отделяется от сельского хозяйства и вместе с тем происходит быстрый рост городов как центров ремесла и торговли. Теперь в крупных городах живет 20-30 тыс. человек и более, растет число малых городов. Горожане достаточно быстро освобождаются от власти окрестных феодалов, налаживают самоуправление (коммуны) . Состав городского населения был очень пестрым. Здесь проживают короли и герцоги со своими придворными и слугами, епископы, монахи, священники, люди свободных профессий – юристы, врачи, архитекторы, преподаватели и ученики школ и университетов; крестьяне ищут в городе заработков и освобождения от крепостной неволи, нищие и преступники – легкой поживы. Постепенно складывается сословие горожан – бюргеров (по-немецки) или буржуа (по-французски) . Его основу составили ремесленники и купцы, объединенные по профессиям в особые союзы – цехи, гильдии, братства, «торговые дома» . Мастера и торговцы нуждались в защите своего предприятия и доходов от феодалов и конкуренции, в регуляции своих отношений с подмастерьями и учениками. Цех строго регламентировал производство и сбыт товаров, технологию их изготовления, число помощников и др. В XIII–XV вв. сословие бюргеров расслаивается. Выделяется правящая элита из богатых купцов, руководителей цехов – патриции. Им противостоят массы живущих в бедности подмастерьев, учеников, неквалифицированных рабочих, которым теперь уже закрыт путь наверх, в цеховую организацию. Средневековый город строился вокруг рыночной площади, рядом с которой помещались городской собор и здание городского совета (ратуша) . Улицы были узкими, дома примыкали друг к другу, верхние этажи нависали над нижними. Не существовало водопровода, канализации, уличного освещения; мусор выбрасывался прямо на улицы, где бродил домашний скот и птица. Для защиты от врагов город окружался мощными стенами, их кольцо со временем расширялось, охватывая и пригороды. Именно в городах начинается «техническая революция» зрелого средневековья. С XI в. повсеместно внедряется обожженный кирпич, облицовочный кафель, черепица. К XII в. были освоены такие методы обработки металла, как сварка, термическая обработка, горячая и холодная ковка, штамповка, вытяжение, изгибание, протягивание, шлифовка, чеканка. В XIII в. уже известны строгание, сверление, обточка и полировка. Развивается производство стекла, витражей, зеркал. В XII в. появляются ручные и педальные станки (ткацкие и токарные) , в XIV– XV вв. – кривошипные механизмы, зубчатые передачи, сверлильный станок, подъемный кран, землеройная машина. Был сконструирован и первый автомат – механические часы, башенные, а затем комнатные и карманные. В последней трети XV в. изобретено книгопечатание. С XIV в. распространяется огнестрельное оружие. На море на смену ладьям раннего средневековья приходит каравелла – многомачтовый корабль, способный совершать океанские плавания. И все же, несмотря на эти успехи, средние века оставались миром бедности, что отражалось и на продолжительности человеческой жизни. Она составляла в среднем 40–45 лет для мужчин и 35 лет для женщин. Каждый третий ребенок не доживал до 15 лет – возраста совершеннолетия и вступления в брак, менее четверти людей (в основном знать и монахи) доживали до 50 лет. Войны, болезни, голод постоянно уменьшали численность населения. Эпидемии оспы, холеры, тифа были привычными явлениями, к ним добавлялись туберкулез, проказа, кожные паразиты и т. п. Болезням способствовало хроническое недоедание. Неурожаи неизбежно приводили к голоду, повторявшемуся каждые 3–4 года. Понижение среднегодовой температуры в XIII в. и страшные последствия «черной смерти» – чумы 1348–1349 гг. стали причинами запустения многих областей Европы.