Наиболее разнообразно живые организмы представлены 1) В гидросфере2) В атмосфере 3) На глубинах между разными оболочками 4) В литосфере

Биология

Наиболее разнообразно живые организмы представлены 1) В гидросфере2) В атмосфере 3) На глубинах между разными оболочками 4) В литосфере

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