Наиболее разнообразно живые организмы представлены 1) В гидросфере2) В атмосфере 3) На глубинах между разными оболочками 4) В литосфере

Биология
Наиболее разнообразно живые организмы представлены 1) В гидросфере2) В атмосфере 3) На глубинах между разными оболочками 4) В литосфере
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) В атмосфере.......
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