Я немогу решить англяз 2 3 упр

Английский язык
Я немогу решить англяз 2 3 упр
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. seen 2.gone _______________________________
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите пожалуйста срочно нужно номер 329
Ответить
Русский язык
Пррведите лингвистический экспиремент представьте себе что общение на ту же тему происходило в официальной обстановке и в не официальной обстановке
Ответить
Биология
Наиболее разнообразно живые организмы представлены 1) В гидросфере2) В атмосфере 3) На глубинах между разными оболочками 4) В литосфере
Ответить
История
ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАДО!!! С помощью дополнительных материалов подготовьте рассказ об образе жизни одного из сословий(пища,одежда,жилища,занятия ,до...
Ответить
Английский язык
Использовать слова вместо картинок My sister Mary...s well and I... well
Ответить