Первый трактор вспахал 11 поля, второй — 2 оставшейся части поля, 36 5 а третий — остальное. Какой трактор вспахал больше всего? ор вспахал 11/36 поля, второй — 2/5 оставшейся части поля, 36 5 а третий — остальное. Како...

Первый трактор вспахал 11 поля, второй — 2 оставшейся части поля, 36 5 а третий — остальное. Какой трактор вспахал больше всего? ор вспахал 11/36 поля, второй — 2/5 оставшейся части поля, 36 5 а третий — остальное. Како...
Математика
Первый трактор вспахал 11 поля, второй — 2 оставшейся части поля, 36 5 а третий — остальное. Какой трактор вспахал больше всего? ор вспахал 11/36 поля, второй — 2/5 оставшейся части поля, 36 5 а третий — остальное. Какой трактор вспахал больше всего? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Второй больше всех... Так как у него 36 полей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Пррведите лингвистический экспиремент представьте себе что общение на ту же тему происходило в официальной обстановке и в не официальной обстановке
Биология
Наиболее разнообразно живые организмы представлены 1) В гидросфере2) В атмосфере 3) На глубинах между разными оболочками 4) В литосфере