Первый трактор вспахал 11 поля, второй — 2 оставшейся части поля, 36 5 а третий — остальное. Какой трактор вспахал больше всего? ор вспахал 11/36 поля, второй — 2/5 оставшейся части поля, 36 5 а третий — остальное. Како...

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Первый трактор вспахал 11 поля, второй — 2 оставшейся части поля, 36 5 а третий — остальное. Какой трактор вспахал больше всего? ор вспахал 11/36 поля, второй — 2/5 оставшейся части поля, 36 5 а третий — остальное. Какой трактор вспахал больше всего? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО

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