Как выйти к доске и рассказать с чего начинать вообще
Литература
Как выйти к доске и рассказать с чего начинать вообще
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо сказать ну какбы так ну незнаю почесать в затылке потом кинуть зигу и ты будешь смылым и не бояться
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