Как животные реагируют на сезонные изменения?
Биология
Как животные реагируют на сезонные изменения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все холоднокровные, например змеи и лягушки - снижается их активность, впадают в спячку. Птицы реагируют на продолжительность светового дня - день короче - птицы улетают.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Кінематика: Тіло кинуте вертикально вгору зі швидкістю 30м за секудну,двічі побуло на висоті 40 м.Який інтервал часу розділяє 2 ці події
История
Как вы думаете, какое содержание вложил в эти слова этот политик? Один политик ка??-то сказал :"Для Франции история-это история, а мы в историю в...
Геометрия