Как животные реагируют на сезонные изменения?

Биология
Как животные реагируют на сезонные изменения?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все холоднокровные, например змеи и лягушки - снижается их активность, впадают в спячку. Птицы реагируют на продолжительность светового дня - день короче - птицы улетают.
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