При сгорании спирта выделилось 1,35*10 в 6 степени Дж тепла . Чему равна масса сгоревш??го спирта

Физика

При сгорании спирта выделилось 1,35*10 в 6 степени Дж тепла . Чему равна масса сгоревш??го спирта

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