При сгорании спирта выделилось 1,35*10 в 6 степени Дж тепла . Чему равна масса сгоревш??го спирта
Физика
При сгорании спирта выделилось 1,35*10 в 6 степени Дж тепла . Чему равна масса сгоревш??го спирта
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Q- 1.35*10^6 Дж. q- 2,7*10^7 Дж/кг Найти-m Решение: Q=qm-> m=Q/q= 1.35*10^6 Дж/ 2.7*10^7 Дж/кг= 0.5* 10^1= 5кг Ответ: 5кг.
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