Старинная задача. В клетке сидят фазаны и кролики.Известно ,что у них 35 голов и 94 ноги составте разные уровнения обозначив буквой.Сколько в клетке фазанов и сколько кроликов?

Математика

Старинная задача. В клетке сидят фазаны и кролики.Известно ,что у них 35 голов и 94 ноги составте разные уровнения обозначив буквой.Сколько в клетке фазанов и сколько кроликов?

Автор: Гость