Старинная задача. В клетке сидят фазаны и кролики.Известно ,что у них 35 голов и 94 ноги составте разные уровнения обозначив буквой.Сколько в клетке фазанов и сколько кроликов?
Математика
Старинная задача. В клетке сидят фазаны и кролики.Известно ,что у них 35 голов и 94 ноги составте разные уровнения обозначив буквой.Сколько в клетке фазанов и сколько кроликов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35 * 2 = 70 ног первых и вторых у фазана и кроликов 94 - 70 = 24 ноги 3 и 4 у кроликов 24/2 = 12 кроликов 35- 12= 24 фазана (проверим 12*4+23*2=94)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Алгебра
Алгебра
Лена задумала число.Если это число увеличить в 3 раза,а потом уменьшить на 10,то пол??чится число,вдвое меньшее задуманного.Какое число задумала ...