Сочинение Детство Лермонтов 4 класс Климанова

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Родился Михаил Юрьевич в Москве в ночь со 2 на 3 октября 1814. Его родители — Юрий Петрович, армейский капитан в отставке, неродовитый дворянин, и Мария Михайловна, урожденная Арсеньева, принадлежавшая к богатому и знатному роду Столыпиных. Через два года после рождения Михаила его мать умерла от чахотки, и бабушка забрала внука, пригрозив в противном случае лишить его наследства. До смерти отца в 1831 году М.Ю. Лермонтов виделся с ним один единственный раз, когда уже учился в университете.В детстве он был угрюмым, несчастливым, одиноким ребёнком. Играл на скрипке и рояле, был силён в шахматах, прекрасно рисовал (около 400 работ), с 10 лет сочинял пьесы для домашнего театра. Был болезнен (золотуха). Считал себя некрасивым. «Он не был создан для людей», — писал он о своём герое. То же можно сказать и о нём самом.В семье Михаила Юрьевича говорили исключительно на французском языке, как было принято в те времена. Русскому и английскому языкам будущего поэта обучал англичанин Виндсон.Первая «серьезная» публикация Лермонтова относится к 1835 году, когда его товарищ без его ведома, забрал повесть «Хаджи-Абрек» и отдал ее в журнал «Библиотека для чтения». Публикация, хотя и была встречена положительно, не снискала Лермонтову особой славы и к 1837 году он оставался малоизвестен публике и литературным кругам.Известность приходит к Лермонтову вместе со стихотворением «Смерть Поэта» (1837) — откликом на последнюю дуэль Пушкина. Смерть Пушкина произвела на Лермонтова огромное впечатление, и тон его стихотворения по тем временам был очень резок. Стихотворение вызвало негодование Николая I . Лермонтов, будучи разностороннее талантливым человеком, помимо литературного творчества любил математику. В течении всей жизни Лермонтов возил с собой учебник математики.Погиб Лермонтов можно сказать по нелепости, из-за ничтожной ссоры. Мартынов учился вместе с Лермонтовым, был, по его словам, добрый малый. «Добрый малый» был отставным майором, носил черкесский мундир и большой кинжал на боку, который и вызывал постоянные насмешки и остроты поэта, порой рискованные и двусмысленные. Однажды весь вечер он трунил над «странным» Мартыновым перед дамами. Тот спокойно попросил впредь не делать этого. Лермонтов моментально ответил: «А ты потребуй у меня удовлетворения, я готов всегда и на всё». Дуэль состоялась на гибельных условиях — по три выстрела до исхода. «У меня рука на тебя не поднимается», — сказал поэт (по другой версии — «Я в этого дурака стрелять не стану»). И разрядил пистолет в воздух. Мартынов стрелял практически в упор и убил его наповал.За несносный характер Лермонтова многие недолюбливали. Известие о его гибели петербургская публика восприняла словами: «Туда ему и дорога…», а Николай I вообще заявил по этому поводу: «Собаке – собачья смерть».