Определи следующие два числа последовательности: 12, 36, 13, 39, 14, 42...
Математика
Определи следующие два числа последовательности: 12, 36, 13, 39, 14, 42...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12, 36 (12 * 3 = 36) 13, 39 (13 * 3 = 39) 14, 42 (14 * 3 = 42) 15, 45 (15 * 3 = 45) 16, 48 (16 * 3 = 48) 17, 51 (17 * 3 = 51) и т.д. Ответ: 15, 45.
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