Определи следующие два числа последовательности: 12, 36, 13, 39, 14, 42...

Математика
Определи следующие два числа последовательности: 12, 36, 13, 39, 14, 42...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12, 36       (12 * 3 = 36) 13, 39       (13 * 3 = 39) 14, 42       (14 * 3 = 42) 15, 45       (15 * 3 = 45) 16, 48       (16 * 3 = 48) 17, 51       (17 * 3 = 51) и т.д. Ответ: 15, 45.
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