Школьники отправились в поход, прошли 23 километра. Первые три часа они шли со скор??стью 4 км/ч, затем сделали остановку. Остальную часть пути они прошли за 2 часа. С какой скоростью шли школьники после остановки?

Математика

Школьники отправились в поход, прошли 23 километра. Первые три часа они шли со скор??стью 4 км/ч, затем сделали остановку. Остальную часть пути они прошли за 2 часа. С какой скоростью шли школьники после остановки?

Автор: Гость