Школьники отправились в поход, прошли 23 километра. Первые три часа они шли со скор??стью 4 км/ч, затем сделали остановку. Остальную часть пути они прошли за 2 часа. С какой скоростью шли школьники после остановки?

Математика
Школьники отправились в поход, прошли 23 километра. Первые три часа они шли со скор??стью 4 км/ч, затем сделали остановку. Остальную часть пути они прошли за 2 часа. С какой скоростью шли школьники после остановки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Рассчитываем расстояние, пройденное  со скоростью 4 км/ч: 4*3=12 км 2)23-12=11 3)11/2=5.5 км/ч
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